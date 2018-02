Nicklas Danielsson återvänder till Brynäs

Han har spelat tre VM med Tre Kronor och spelar just nu i Schweiz, men har också spelat i Modo och Djurgården.

– Det känns helt underbart att komma tillbaka, säger Nicklas Danielsson. Jag har fått lära mig ett och annat under mina sex år utomlands, men det känns skönt att komma hem igen nu.

Nicklas Danielsson har skrivit på ett treårskontrakt med föreningen.

– Vi är väldigt nöjda med rekryteringen. Med Niclas får vi en right-forward med bra skridskoåkning. Han är offensiv i sin spelstil, vill gärna in på mål och har ett bra skott. Det är en bra förstärkning när en välmeriterad spelare och han kommer in i truppen och kommer bli en viktig spelare för vårt lag. Sen är det extra kul att vi kan locka tillbaka en spelare med ett förflutet i vår klubb säger Stefan Bengtzén, sportchef Brynäs IF.