”E-sportens rockstjärnor” på plats i Gasklockorna – internationell speltävling arrangeras i Gävle

Nu är e-sportsfolket på plats i Gävle. ”Eliten är här”, säger projektledaren Zandra Lewerentz. Hör om veckans tävlingar i spelet Rainbow six siege som arrangeras i Gasklockorna. Foto: SVT/Jan Peter Eriksson/Rainbow six siege

Under veckan är några riktigt stora namn inom e-sport på plats i Gävle. Under måndagen började en stor internationell tävling i spelet Rainbow six siege i Gasklockorna. Under helgen avgörs finalspelet.