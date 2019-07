En olyckshändelse orsakade stopp i tågtrafiken via Uppsala under fredagen. Trafiken är åter igång men förseningar kan fortsätta förekomma under eftermiddagen.

Sträckor som påverkades: Stockholm City- Arlanda/Uppsala, Stockholm-Uppsala/Gävle/Sundsvall/Umeå, Stockholm-Falun/Mora och Uppsala-Sala.