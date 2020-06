Omfattande signalfel påverkar tågtrafiken genom Gävle

Trafikverket meddelade följande strax efter klockan halvåtta på morgonen.

Stationer som kan påverkas av detta är:

Uppsala C, Gävle C, Furuvik, Gnarp, Hudiksvall, Iggesund, Ljusne, Marma, Mehedeby, Söderhamn, Storvreta, Skutskär, Skyttorp, Tobo, Tierp, Vattholma, Älvkarleby, Örbyhus, Sundsvall C, Arlanda C, Helenelund, Häggvik, Karlberg, Knivsta, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Ulriksdal, Upplands Väsby, Stockholm Central, Borlänge C, Falun C, Hofors, Sandviken, Storvik.

För mer information, kontakta ditt tågbolag.