Oro inför ökad smitta i sommar: ”Missköter vi det här får vi problem”

Håll ut, håll i och praktisera social distansering – det var budskapet under regionens presskonferens om coronaläget i Gävleborg under måndagen. Sommaren ser ut att bli tuff och tärande för vårdpersonal i länet men överkomlig under förutsättningen att pandemin inte blossar upp igen.

En ökad smitta i sommar är ett stort orosmoln. – Då blir det tufft för oss, riktigt tufft. Det är jätteviktigt att man sköter sig och inte reser i onödan, sköter hygien och social distansering. Missköter vi det här får vi problem, säger Göran Angergård, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Gävleborgs län. Gävleborg har kapacitet att provta drygt 400 personer för covid-19 per dygn. Det har man inte varit närheten av tidigare men den senaste tiden har man åtminstone legat på drygt 300 prover per dygn. Det har gjort att antalet positiva fall också har ökat. ”Vi har en klustersmitta” Tf smittskyddsläkare Christian Ehrenborg ör orolig inför det stundande midsommarfirandet och semestertider, och att smittan ska öka ytterligare. – Vi har sett en klustersmitta i samband med studentfirande i Söderhamn och kommande midsommar är en oro av samma anledning. Man får inte glömma bort social distansering, säger Christian Ehrenborg. Dela på Facebook Dela på Twitter

