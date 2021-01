Över 1 000 hushåll i Hälsingland utan ström under natten

I Nordanstigs kommun, i områdena kring Harmånger och Lönnånger förlorade 400 hushåll elen under måndagskvällen vid 21.30. Ellevio uppgav senare att hushållen skulle få tillbaka strömmen vid klockan 02.00 men redan vid klockan 22 hade alla kunder fått tillbaka strömmen.



Under måndagskvällen vid klockan 19.00 var runt 145 hushåll i Hamra och Los utan ström och senare under kvällen blev ytterligare 50 hushåll. Ellevio uppgav senare under natten vid 01 att strömmen var tillbaka för samtliga boenden.



Runt 335 kunder i Strömbacka, Svågadalen och Friggesund förlorade strömmen vid 21.30 och runt 200 hushåll i Bobygden och Fredriksfors var utan ström upptäcktes vid samma tid.

Runt 200 hushåll i Bobygden och Fredriksfors har också drabbats av strömavbrott. Strömavbrottet upptäcktes vid 21.40.

Strömlöst under natten

I natt var kring 300 hushåll i söder om Delsbo utan ström och avbrottet inträffade kvart i två på natten och två timmar senare hade samtliga hushåll fått tillbaka strömmen.



Vid klockan 03.00 inträffade ytterligare ett strömavbrott runt Hamra och 50 hushåll var utan ström. Tre timmar senare hade alla hushåll fått tillbaka strömmen.



Runt Hedvigsfors, Klovan och Brännås inträffade ett strömavbrott klockan 02.00 på natten och 335 hushåll var utan ström fram till klockan 05.00. Tre hushåll är fortfarande utanström och enligt Ellevios prognos väntas strömmen vara tillbaka under förmiddagen.