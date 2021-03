Problem med digitala bokningssystemet hos Region Gävleborg

Problemen med den digitala plattformen har drabbat bokningssystemet för vaccinering men även bokning av egenprovtagning och inloggning till den digitala coronamottagningen.

– Det är trots allt många som bokat tid via webbplatsen 1177.se i dag, men det är tråkigt att plattformen inte har fungerat fullt ut. Just nu kan vi bara hoppas att problemen blir lösta under kvällen och att det flyter på bättre under torsdagen, säger Tommy Stokka, stabschef i Region Gävleborg i ett pressmeddelande.

Enligt Regionen kommer leverantören av bokningssystemet fortsätta sitt arbete med felsökning under kvällen.