Långa smittspårningstider – Region Gävleborg hinner inte ringa alla

– Just nu har vi långa smittspårningstider. Tidigare var det så att man gjorde smittspårning inom ett dygn, men nu hinner man inte med, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Flera tusen positiva covidtester

Under vecka tre fram till i går fredag har Region Gävleborg fått in 6 832 provsvar och antalet personer som testats positivt för covid-19 under denna tid är 3 097, visar siffror från regionen.

Enligt smittskyddsläkaren kan alla som får ett positivt covidtest se det i sin journal digitalt.

– Ja det går och det är det som är tanken, säger Shah Jalal.

Se smittskyddsläkaren berätta mer om smittspårningstiden i klippet högst upp.