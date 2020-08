Regionens digitala coronamottagning lyckad – ”Avlastar den övriga vården”

– Vi har fått in flera tusen ärenden har kommit in och vi kan se att vi har avlastat övriga vården som patienten hade vänt sig till annars, säger Lina Kedling, verksamhetsutvecklare på Region Gävleborg. Mottagningen får in ungefär 50 patienter varje dag och av dem går de flesta vidare till en chatt med en sjuksköterska.

Många hör fortfarande av sig

– I början av pandemin hade vi vissa dagar uppemot 200 patienter och intresset för vård digitalt finns och därför kommer vi fortsätta med det här och även bredda den digitala vården nästa år. Invånarna och patienterna hör fortfarande av sig och tycker att det här är en bra väg in i vården.