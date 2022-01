Rekordmycket vabb i Region Gävleborg: ”Det är en otrolig utmaning”

– Dessutom har vi de vanliga sjukskrivningar som i december ligger på nio procent och det är en fördubbling mot ett normalår, säger Jan Lahenkorva (S), som är regionråd.

Extrapengar till de som hoppar in och tar fler pass, pensionärer med vårdutbildning erbjuds jobb. Det är tufft för vården i regionen just nu. Snart går vi in i februari eller ”vabruari” som det brukar kallas. Samtidigt har pandemin inte ännu nått sin topp.

– Det är en otrolig utmaning för oss. Vi tar dag för dag nu. Än så länge fungerar det. Blir sjukfrånvaron högre och vabbandet högre då måste vi organisera om, kanske ställa av viss verksamhet, eller pausa, för att säkerställa att den kritiska verksamheten fungerar, säger Jan Lahenkorva (S).