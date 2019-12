800 hushåll förlorade internet – Söderhamns kommun jagade fibersabotörer

Fiber dras ofta under marken. Men vid till exempel vattendrag händer det att kablar är synliga och lättillgängliga. Just så var det på platsen i Bergvik där Per Hedquist gjorde en koll omkring halv åtta på måndagsmorgonen.

– Vi stöter ihop med personer på platsen som fortfarande är kvar och som uppträder suspekt så att vi backar undan och avvaktar. När de här personerna sedan väljer att lämna platsen följer vi efter men tyvärr så tappar vi dem på vägen, säger Pär Edquist.

Hur allvarlig skulle du säga att det är med den avklippta kabeln?

– Jag tycker att det är jätteallvarligt, alla människor i dag behöver internet och det här är en katastrof, säger Pär Edquist.

Kanske koppartjuvar

Fiberproblemet i Bergvik har lösts provisoriskt och en mer varaktig lösning är på väg. Pär Edquist misstänker att gärningsmännen letade efter koppar med tanke på att kabeln klipptes på ett enda ställe, men inga säkra svar finns, förutom att personerna som var på platsen inte fick med sig någon koppar.

Per Hedquist säger att lösningen i Bergvik är att gräva ner kabeln för att ge bättre skydd.

– Vi kommer att se över möjligheten att dra den här kabeln nån annanstans, men det är ett stort projekt och det kostar mycket pengar, säger han.