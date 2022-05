Skogsbrand utanför Hamra – helikoptrar inkallade

Omkring 40 hektar skog brinner på ett området nordöst om Hamra. Larmet kom in under onsdagskvällen, och enligt räddningtjänsten har även helikoptrar kallats in för att försöka få kontroll på branden.

– Troligtvis blir vi kvar hela natten, säger Erik Cardell larmbefäl på RiS.

Runt tio styrkor från flera orter deltar i släckningsarbetet, och två helikoptrar är med och vattenbombar.

– Det finns ingen spridningrisk till närliggande byggnader, utan det är ett skogsparti som börjat brinna, säger Erik Cardell.

Det är ännu oklart enligt honom varför branden startat.