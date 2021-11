SMHI: Gul varning för plötslig ishalka i södra Norrland

Under tisdagen rör sig ett snöfall österut över Norrland och detta övergår delvis i regn över södra Norrland under eftermiddagen och kvällen vilket kan orsaka halt väglag. Då regnet faller på kalla vägar riskerar halka att uppstå i Hälsingland under tisdagseftermiddagen.

På grund av ishalkan kan trafiken gå långsammare och det kan vara begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Det är också risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar, enligt SMHI.