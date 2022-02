Varningen för plötslig ishalka gäller norra Gästrikland och större delarna av Hälsingland. Halkan beräknas påverka framkomligheten i trafiken och ge risk för förseningar i kollektivtrafiken.

Prognosen är att regnområdet rör sig in från sydväst under natten mot måndagen och övergår till snöfall under morgonen och förmiddagen.