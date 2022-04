Soneruds hemliga beställning från American song contest – en vinnartrofé

Tv-profilerna Christer Björkman och Peter Settman har tagit Melodifestivalen-konceptet till USA där det just nu sänds olika deltävlingar under namnet American song contest. För två år sedan fick Per Sonerud frågan av Björkman och Settman om att göra en vinnartrofé.

Det färdiga resultatet är hemligt och får inte visas upp, men prototypen, en fågel i brons, visar Per Sonerud i klippet ovan.

Tv-bolaget NBC som producerar musiktävlingen i USA är hemlighetsfulla och inte ens konstnären själv vet när bronsfågeln blir offentlig, det kan dröja ända till finalen 9 maj.