Stökig natt på olovlig cruising i Ljusdal

Hur många bilar det rör sig om är oklart, men enligt polisbefäl Per Bjurströms uppgifter, var det ganska många som hade sökt sig till det inoficiella cruising-evenemanget igår kväll.



– Många visade dåligt omdöme, som att röka i närheten av bensinpumpar, säger Per Bjurström.



Enligt traditionen hålls en cruising varje sommar i Ljusdal helgen före midsommar. Men i år, liksom ifjol, var det inställt på grund av pandemin. Och när det inte finns en arrangör, finns det inte heller någon som tar ansvar för att hålla det snyggt och städat. Inte heller fanns någon att ställa till svars för brott mot pandemilagen. Utan det blev upp till polisen att tala om för folk att hålla avstånd. Men i och med att folk var utomhus, bedömde ändå polisen som sitt främsta jobb att hålla den allmänna ordningen.



– En sån här tillställning renderar en hel del samtal om stök och bråk på stan, liksom om nedskräpning och skadegörelse, säger Per Bjurström.