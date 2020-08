Elfelet har pågått sen 15-tiden. Det finns i nu läget ingen prognos när felet ska vara åtgärdat.

Stationer som kan påverkas är: Gävle C, Gnarp, Hudiksvall, Iggesund, Ljusne, Söderhamn, Sundsvall C. Tåg 574 beräknas bli cirka två timmar sent till Umeå som följd av elfelet.