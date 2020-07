Stort slagsmål i Söderhamn – 20-åring hotad med tillhygge

Sent under onsdagskvällen får polisen in ett larm om att ett större gäng unga personer slåss på Nygatan i Söderhamn. Målsägande är en person i 20-årsåldern, som påstår att han blivit påhoppad och hotad med ett tillhygge.

– När vi kommer till platsen är det många personer på plats. Målsägande påstår att ett större gäng kommit fram och börjat bråka, Tobias Ahlén, presstalesperson polisregion Mitt. Inga personskador ska ha uppvisats men patrullen på plats upprättar en anmälan om olaga hot. Någon gärningsperson är däremot inte gripen eller utpekad.

