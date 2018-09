The Music of John Low – Gävleskräckis har hemmapremiär på Gasklockorna

The music of John Low utspelar sig i 30-talets USA och handlar om den traumatiserade privatdetektiven, John Low. Han har fått ett uppdrag att hitta en gammal ockult bok. Men under resans gång möter han sina demoner och tvingas hantera barndomsminnen, ett havererat äktenskap, en galen professor och slutligen ett monster.

Det är en mörk historia i skräck/noir.

– Man har ju bara sig själv att utgå i från. Kanske inte alla, men många av oss har ju saker vi kämpar med, säger Gävleregissören och manusförfattaren Marko Kattilakoski och fortsätter.

– Som i den här filmen, jag kanske behöver ha 13 skådespelare, 13 statister, 15-manna crew och en symfoniorkester för att kunna berätta den här känslan. Vissa saker kan man inte förklara i ord, eller inte jag i alla fall.

Filmat i hela länet

Gävle symfoniorkester framför musiken i filmen och inspelningsplasterna är många och väl utvalda, till exempel Mackmyra, Jättendal och på Järnvägsmuseet i Gävle.

Filmen har redan visats utomlands i samband med filmfestivaler, men nu i helgen är det permiärvisning hemma i Gävle på Gasklockorna.

– Det är mycket enklare för mig att åka till en festival där en jury valt ut den och prata om filmen, istället för som nu när vi har anordnat visningar själva. Det känns mycket jobbigare. Film är ju underhållning, så jag hoppas att de som kommer och tittar blir underhållen av den, säger Marko Kattilakoski.