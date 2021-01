Lista: Så återvänder länets elever till skolorna

• Bollnäs: Det kommer ske delvis fjärr- och distansundervisning i årskurs 7-9 på Arbråskolan mellan 25 och 31 januari med undantag för grundsärskolan där undervisning fortsätter att ske på plats. För eleverna i årskurs 7-8 på Alirskolan gäller fortsatt fjärr- och distansundervisning 25-31 januari. Kilaforsskolan kommer att återgå till närundervisning för alla då de kan organisera så att det inte blir trängsel på sin skola.

• Gävle: 25-29 januari kommer distansundervisning att gälla för alla elever i årskurs 7, beslutet gäller dock inte för Bergby centralskola. Där gäller undervisning på plats från och med 25 januari. Från och med den 25 januari kommer närundervisning att gälla i möjligaste mån för årskurs 8 men närundervisning prioriteras för årskurs 9. Målsättningen är att alla årskurser ska kunna ha undervisning på skolorna från och med vecka 5.

• Ljusdal: Den 25 januari ska elever i årkurs 9 återgå till närstudier på plats i skolan. För årskurserna 7 och 8 gäller delvis fjärr- och distansundervisning från 25 januari till 5 februari. Undantaget är Los skola där alla elever i årskurserna 7-9 återgår till närstudier från 25 januari. Vecka 6, den 8 februari, återgår samtliga årskurser till närundervisning om inte annan information kommer från nationellt, länsövergripande håll eller från Smittskydd Gävleborg.

• Hudiksvall: Alla högstadieelever i Hudiksvalls kommun får komma tillbaka till skolan och återgå till vanlig undervisning från och med måndag den 25 januari.

• Nordanstig: Alla högstadieelever kan återgå till närundervisning från och med 1 februari och fram tills dess turas klasserna om att vara på plats på skolan.

• Ockelbo: Årskurs 7 och 8 ska fortsätta med växelvis fjärrundervisning. Årskurs 6 däremot ska från och med måndag den 25 januari återgå till vanlig undervisning på plats.

• Ovanåker: För Celsiusskolan och Alftaskolan har man beslutat att införa kombinerad närundervisning med fjärrundervisning under perioden 18-31 januari.

• Sandviken: Samtliga högstadieelever har distansundervisning till och med den 22 januari. Särskolans högstadium fortsätter däremot ha undervisning i skolans lokaler. Därefter hänvisas föräldrar och elever till information från respektive skola. SVT har skickat frågan till alla skolor i kommunen och hittills bra fått svar från Bessemerskolan som fortsätter med distans- och fjärrundervisning fram till och med den 31 januari.

• Söderhamn: Söderhamns kommun mjukstartar med att årskurs 9 kallas in för närundervisning på måndag 25 januari. Därefter kommer elever i klass 7-8 att kallas in olika dagar under veckan beroende på skolans situation och storlek etc. Vilken dag som elever i klass 7-8 kommer avgör rektorn på varje skola.

Undantag från detta gäller så klart om man känner sig sjuk eller har symptom. Då ska du stanna hemma så länge du känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.