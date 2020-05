Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd ”Både försvararen och den tilltalade var ”way beyond” 70 år” – Christian von Szalay, lagman vid Hudiksvalls tingsrätt, om förhandlingsschemat i coronatider.

Tingsrättsförhandlingar med personer i riskgrupp ställs in

Antalet förhandlingar som ställs in i tingsrätter har ökat under coronapandemin. I Hudiksvalls tingsrätt har i genomsnitt tre förhandlingar per vecka ställts in på grund av covid-19 sedan början av mars.

Normalt sett genomförs cirka 30-40 förhandlingar i veckan i Hudiksvalls tingrätt. Ett större mål, som inte var lämpligt att ha på distans, har fått ställas in. Där var både försvararen och den tilltalade över 70 år och tillhörde alltså riskgruppen. – Eftersom det ska vara en liveförhandling med dem, så kommer det målet att anstå till dess att rekommendationerna faller, säger Christian von Szalay, lagman och myndighetschef vid Hudiksvalls tingsrätt. Tilltalad kan ha varit smittad De inställda förhandlingarna är allt från brottmål till konkursförhandlingar och tvistemål. – Det har inte varit förfall på domstolens sida i något fall, säger Christian von Szalay. I snitt har det varit tre förhandlingar i veckan som inte kunnat genomföras på grund av coronasmittan. Kan skjutas upp till hösten – Jag tror inte att det varit förfall från åklagarsidan. Det innebär att det kan vara den tilltalade, någon försvarare i kombination eller det kan vara någon förhörsperson, som inte kunnat vara med, fortsätter Christian von Szalay. Annars genomförs uppskjutna förhandlingarna när centrala personer, som varit sjuka och inte kunnat medverka på distans, tillfrisknar. Mål som inte har förtur kan kommat att skjutas upp till hösten. Dela Dela

