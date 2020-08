Tre skjutningar på fem dagar – polischefen: ”Risk för eskalering”

– Vi har sett att vi har haft fler skjutningar i år. Det är något som spridit sig från storstäderna och nu ser vi det i Gävle, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef Gästrikland.

Händelsen i Hofors är den tredje i raden av incidenter med skjutvapen under de senaste dagarna. Sent under onsdagskvällen ägde en skottlossning rum på Nordost i Gävle. Under lördagskvällen sköts en ung man på öppen gata i Andersberg.

– Vi tittar på varje enskilt fall och även om det finns ett samband, säger Lars Jansson.

Finns det ett samband?

– Jag kan inte uttala mig om det.

Risk för eskalering bland kriminella

Lars Jansson poängterar att det inte finns anledning till oro generellt och att risken för att gemene man ska utsättas för våld i samhället är mindre än någonsin. Våldet bland kriminella grupperingar risker däremot att eskalera, och där kan tredjeparter drabbas.

– Det finns en uppenbar risk för eskalering.

Hur ska ni motverka det?

– Genom att öka vår närvaro och arbeta mot de här grupperingarna genom kontroller och ligga på dem på olika sätt.