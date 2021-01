Vid lunchtid under lördagen rapporterades det in två skjutna vargar i jaktområdet Ryssjön till Länsstyrelsen. Under söndagen vid klockan 11.22 rapporterades det in att ytterligare en varg hade skjutits i området Ryssjön.

Det är totalt 12 vargar som får fällas, sex stycken i jaktområdet Andån och sex stycken i jaktområdet Ryssjön.

Licensjakten på varg pågår till mellan den 2 januari till den 15 februari eller tills dess att alla 12 vargar har fällts.