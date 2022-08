Charter of Européen Rural Communitys, som är ett projekt bekostat av EU, startade 1989 som ett samarbete mellan små landsbygdskommuner inom unionen. I samband med Sveriges EU-inträde klev Ockelbo in som Sveriges representant. Det är ett ungdomsprojekt med syftet att minska EU-skepticism i små samhällen, utbyta goda erfarenheter och debattera viktiga politiska frågor inom EU. Projektet som skulle pågå 2019–2020 blev på grund av pandemin försenad, och har sitt avslut i Ockelbo under mötet den 25–28 augusti.