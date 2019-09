Vd från Gästrikland häktad för flera sexualbrott mot barn

Misstankarna rör flera brott som ska ha skett i Örebro under våren 2019, ett fall så sent som under förra veckan.

Det ska röra sig om två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och tre fall av barnpornografibrott. Han ska dessutom ha sökt kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte på okänd plats i Sverige.

Mannen medger att han på sannolika skäl är misstänkt för utnyttjande av barn för sexuell posering i två fall samt tre fall av barnpornografibrott.

Bolaget mannen är vd för ligger utanför länet.