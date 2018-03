Villapriserna i Gävleborg ökar mest i landet

På årsbasis har Gävleborgs bostadsrättspriser sjunkit med 4,9 procent medan villapriserna har stigit med 11,8 procent. Prisutvecklingen skiljer sig dock en hel del i olika delar av landet. Under det senaste året har priserna på bostadsrätter sjunkit med 5 procent. Störst prisminskning under det senaste året uppvisar Värmland, med en nedgång på 15,3 procent, medan bostadsrättspriserna ökat mest, med 17 procent, i Dalarna.

Gävleborg stiger mest



Villapriserna har på riksnivå ökat med 2 procent under de senaste 12 månaderna. Prisminskningen är störst i Stockholms län där villapriserna sjönk med 5 procent under det senaste året. Under samma period steg villapriserna med hela 11,8 procent i Gävleborgs län vilket är den störts procentuella ökningen i hela landet.

