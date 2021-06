Kroppsarbete hyllas – arbetarklassens vardag ställs ut

– Den här gruppen är väldigt osynliggjord, säger Annica Carlsson Bergdahl som författat texter, intervjuat och producerat vandringsutställningen som öppnar i Gävle tillsammans med fotografen Elisabeth Ohlson.

Rader av butiksanställda, elektriker, undersköterskor, svetsare, lagerarbetar, you name it, sitter på väggen. Och i montrar några av deras vardagsverktyg. Det är verkligen en hyllning till dem som kroppsarbetar.

– Jag hade länge undrat var arbetarklassen finns i dag, varför syns den inte i det offentliga rummet? Det var det som triggade mig och som jag vill synliggöra, säger Annica Carlsson Bergdahl.

Utställningen invigs på lördag på Länsmuseet i Gävleborg av Kjell Johansson som finns med i utställningen och som arbetat på Billerud Korsnäs i Gävle i 44 år.