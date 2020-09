Enligt Hallandsposten häktades mannen under torsdagen, vid Halmstads tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Det ska inte ha funnits någon relation mellan mannen och flickan som vid tidpunkten – sommaren 2006 – var under 15 år. Polis grep mannen i september i år efter att en anmälan kommit in.

Mannen nekar till brott och polisutredningen pågår.