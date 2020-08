Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I klippet berättar Alex Kron om känslorna efter vinsten. Foto: Simon Moberg

Alex, 17, vann årets final av Funkisfestivalen: ”Det var stort”

Alex Kron från Halmstad kammade hem vinsten i årets final av Funkisfestivalen med låten ”You are always on my mind”. Framåt är segerfirande på agendan. Bland annat med tårta tillsammans med gymnasieklassen.

– Jag blev jätterörd. Jag är väldigt stolt över det jag gjort, säger Alex Kron.

I klippet berättar Alex Kron om känslorna efter segern. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!