Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan.

Under eftermiddagen stängdes södergående körfält av helt under ett par timmar efter att en bil kört in i just mitträcket i höjd med Slöinge.

Olyckan som inträffade vid 21-tiden har även den orsakat stopp i södergående riktning, enligt polisens hemsida, där det också står att en trolig orsak vattenplaning.

Olyckan beräknas vara avhjälpt vid 22-tiden.