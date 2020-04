Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Maria Bronelius (C) lämnade ordförandeposten i barn- och ungdomsnämnden, efter möbelskandalen, och blir ersatt av Åke Hantoft (C). Foto: SVT

Bara män på ordförandeposter i Laholms kommun

Det finns inte längre någon kvinna på någon av ordförandeposterna i nämnderna i Laholms kommun. Maria Bronelius (C), som lämnade ordförandeposten i barn- och ungdomsnämnden efter möbelskandalen, blir ersatt av Åke Hantoft (C).

– Kommer in en stabil man som kan det här med att leda möten, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Åke Hantoft har tidigare haft posten som styrelseordförande i Arla. Den lämnade han 2018. Han har även innan det nya uppdraget representerat Centern i kommunpolitiken. I klippet ovan hör du hur Erlin Cronqvist (C) tänker kring att det nu bara är män på ordförandeposterna. Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Detta har hänt: Möbelskandalen i Laholm Foto: TT (arkiv) Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!