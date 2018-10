Barnföreställning utan språkbarriär

Under söndagen avslutades Äppelveckan på Kulturhuset Komedianten i Varberg. Kulturhuset har den senaste veckan bjudit in till utställning och olika arrangemang med fokus på barn och ungdomar med funktionsvariationer. Under söndagen hölls bland annat föreställningen Extrem(is)t kul, en föreställning där olika språkkunskaper inte innebär ett problem.

– Man kan tänka sig att föreställningen är för alla, oavsett språkbakgrund och oavsett om man förstår språk och sammanhang. Den innehåller både musik, dans och clowneri, och vi tänkte att den passar för alla och det har den visat sig göra, säger Sofie Brinkmo, som är enhetschef och utvecklare för barnkultur i Varberg.

Dessutom är det tillåtet för åskådarna att delta i föreställningen, bland annat genom att gå upp på scenen.

– Publiken uppmuntrades att göra ljud och ingen fick hyschas. Det är en tillåtande föreställning, säger Sofie Brinkmo.

Olika bakgrunder

Att föreställningen lämpar sig för en publik med olika språkkunskaper kan ha att göra med att skådespelarna som framför den också har det.

– De har olika bakgrund, både Sverige, Libanon och England och Robin Dingemans, som gjort koreografin, är från Nya Zeeland. Clowneri och kroppsspråk har varit ett sätt att kommunicera vad de vill förmedla, säger Sofie Brinkmo.

