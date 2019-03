Bluffmejl i deklarationstider

Vissa kanske redan har fått skattebesked och andra väntas få inom de närmsta dagarna. Det är nämligen hög tid att deklarera och i samband med detta har bedragare börjat skicka ut bluffmejl där de påstår sig komma från Skatteverket.

Bluffmejlet vill att du klickar på länk

I bluffmejlet hävdar bedragarna att du är berättigad att få pengar, men för att få tillgång till dessa måste du klicka på en länk. Men gör du det så kommer du till en sida där bedragarna kommer att kräva att du fyller i dina koder eller kortuppgifter.

Så kort och gott, klicka inte in på länken, utan lyssna på Skatteverkets uppmaning om att istället radera mejlet.

Många som går på bedrägeriet

Under 2018 anmäldes 259 000 bedrägeribrott, så det händer att man kan gå på bedragarnas mejl. Därför kan det vara bra att veta att Skatteverket aldrig ber om dina kortuppgifter i mejl eller via sms. De ber enbart om uppgifterna via sina e-tjänster där du själv loggar in på deras hemsida.