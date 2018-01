Linjebuss körde av vägen

Räddningstjänst fick larm om olyckan strax innan tio. Bussen hade då kört av vägen vid en bäck och läckte glykol.

Enligt räddningstjänsten ska trafiken inte ha påverkats nämnvärt av olyckan.

– Det är brandbilar på vägen, men annars är det inte så farligt, säger Niklas Rosenberg på räddningstjänsten till SVT strax efter olyckan.

Räddningstjänsten kan inte svara på vad som orsakat olyckan.

Besvärlig dag i trafiken

Under tisdagen inträffade flera olyckor i södra Sverige efter att ett snöväder dragit in. Bland annat gjorde en lastbilsolycka att E6 stängdes av under tisdagsförmiddagen.

Polisen uppmanar trafikanter att ta det försiktigt i trafiken och anpassa hastighet efter väglag.