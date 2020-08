Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Erika Danker är konstintendent på Halmstad kommun. Här hänger hon upp konst på Halmstads konsthall. Foto: Kristian Åkergren/SVT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Cirka 100 coronakonstverk ställs ut i Halmstad

Kan man göra konst av en pandemi? Under våren bad Halmstads konsthall kommuninvånarna att skapa och skicka in olika verk som speglar deras upplevelser av corona. Nästan 100 verk har samlats in till den utställning som nu visas på konsthallen.

– Utställningen visar mycket mörker och ensamhet. Men den har även inslag av humor, glädje och gemenskap, säger konstintendenten Erika Danker. I klippet får du se några av konstverken. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!