De cyklar för att stoppa barncancer

I tolv år har Ride of hope genomförts där unga och äldre cyklar och samlar in pengar till Barncancerfonden. Loppet startade under söndagen i Lund består av åtta etapper innan målgången i Stockholm.

– Alla barn som drabbas av cancer ska överleva. Därför cyklar jag, säger Claes Nord, som kopplat ihop sin insamling med ett chip under huden där folk kan scanna med sin mobil för att skänka pengar.

Hoppas samla in en och en halv miljon

Stämningen var på topp på Stora torg i Halmstad på måndagsförmiddagen. Vid niotiden släpptes första klungan iväg för att cykla norrut.

– Vi har som mål att samla in en och en halv miljon kronor, och jag har stora förhoppningar om att vi ska klara av det, säger arrangören Nathalie Hillerström.

Prognosen säger att det ska bli 30 grader varmt i dag, hur är det att cykla i värmen?

– Det gäller att dricka mycket och hålla humöret uppe, säger deltagaren Frida Mellström.

Ride of hope arrangeras varje år med slutdestination Stockholm, men starten går vartannat år i från Lund och vartannat år från Umeå.

I klippet ovan berättar Claes Nord med om sin insamling genom ett chip i handen.