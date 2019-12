Så här fungerar det med fyrverkerier i samtliga län. Foto: TT/SVT

Dessa regler gäller för fyrverkerier i din kommun

Bara några timmar kvar tills vi firar in ett nytt år och ett nytt decennium – spännande! Men får det nya firas in med fyrverkerier eller hur fungerar det? SVT Nyheter Halland har listat för att vad som gäller i just din kommun.

• Hylte kommun Här gäller det att du har tillstånd för att avfyra fyrverkerier. Att du visar hänsyn till andra människor och djur och att du är försiktig. • Kungsbacka kommun Här gäller det att du har polismyndighetens tillstånd och att du i så fall skjuter fyrverkerierna inom detaljplanelagt område. • Varbergs kommun Likt förra året kommer det vara ett nyårsfirande med lågfyrverkerier synkroniserad till musik. Har du planer på att själv fira med fyrverkerier måste du även här ha tillstånd. • Halmstads kommun För att få skjuta fyrverkerier i centrala krävs även här tillstånd från polisen. Det är också förbjudet att skjuta närmare än 200 meter från de flesta sjukhem, ålderdomshem, servicehus och Halmstads ridhus. • Falkenbergs kommun Sen tidigare år krävs tillstånd för att få skjuta fyrverkerier. Här ges till skillnad från en del andra kommuner, inga undantag för till exempel nyårsafton. • Laholms kommun Här krävs tillstånd för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, likt andra kommuner. I Laholm gäller dessa regler även på påskdagen och valborgsmässoafton. Dela Dela

