Det kan du göra i Halland under sportlovet

Falkenberg

Åk skridskor

Under sportlovet har Falkenbergs ishall utökade öppettider. Barn under sju år går in gratis, för resten kostar entrén 20 kronor. Observera att det inte finns skridskor att hyra på plats.

Friluftsdag med pinnbrödsbakning

UNGFBG anordnar friluftsdag i Skidbacken i Ullared onsdag den 20 februari, klockan 11-14. Pinnbrödsbakning, korvgrillning och utmaningar utlovas. Arrangemanget är gratis.

Experimentera med färg

19-21 februari klockan 12.30-15.30 bjuds barn och ungdomar mellan sex och femton år in att experimentera med färg på RIAN Designmuseum. Evenemanget är gratis för de i åldrarna 6-15 och ingen föranmälan krävs.

Halmstad

Det snöar på månen

Den 19 februari mellan 13.00-15.00 firas att det är 50 år sedan den första månlandningen. På Halmstad Arena bjuds barn i alla åldrar in, kostnadsfritt, för att skapa ett månlandskap i snö. Tillsammans med föreningen Science safari kan ni också utföra experiment som, tyngdkraft, meteoritnedslag och raketuppskjutningar.

Sumobrottning

Mellan den 18-21 februari kan alla barn, som är 140 cm eller längre sätta på sig sumodräkter och brottas mot varandra. Tiderna är mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00 på Halmstad Arena. Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

TV-spel, VR och datorhörna

Även här mellan den 18-21 februari, på Halmstad Arena, kan alla över 10 år och 10 år, med målsmans sällskap, spela de senaste TV-spelen och prova på virtual reality kostnadsfritt.

Hylte

Virkhall och dans

Den 18 februari på Hylte fritidsgård kan ni lära er danchall-rörelser och tillsammans skapa, typ, luftgraffiti av garn. Evenemanget gäller de i åldrarna 13-18 år, pågår mellan 15.30-18:15 och kostar ingenting.

Bordtennis i Rydöbruk

I Rydöbruk kan man spela bordtennis. Klockan 18.00-19.00 den 21 februari får alla mellan 8-16 år komma ombytta och klara till Rydöbruks gymnastiksal. Rack finns tillutlåning och allt är kostnadsfritt.

Wrestling IRL

På Gamla hallen i Hyltebruk kan alla som vill, uppleva en wrestling-show med Halmstad Wrestlingklubb. Kl 19.00 inleds showen och syskon, föräldrar och kompisar är välkomna att följa med.

Kungsbacka

Kungsbacka hade liksom Göteborg sportlov vecka sju. Men på lördagen och söndagen så anordnar naturum Fjärås Bräcka ”Far och flyg”, där du kan bygga en enkel helikopter och se modellflyg mellan 12.00-15.00

Laholm

Gör egna klippdockor

Mellan den 19-22 februari är ungdomar i alla åldrar välkomna till Teckningsmuseet för att göra egna klippdockor. Det är drop in och pågår mellan 10.00-16.00

Tjejkväll

Den 20 februari anordnas en kväll för alla tjejer som går i högstadiet och gymnasiet. Under kvällen, 15.00-21.00 blir det matlagning och andra aktiviteter.

Skidresa

Den 21 februari anordnas en skidresa till Isaberg från Våxtorpsskolan 10.00, Lagaholmsskolan 10.20 och Veingeskolan 10.40. Resan kostar 400 kronor inklusive skidutrustning och liftkort. Behövs inte skidutrustning kostar det 200 kronor. Gäller elever i högstadiet och gymnasiet.

Varberg

Grimeton Radiostation

Se världens största SMS-maskin och mycket annat på världsarvet Grimeton. På lördagen den 16 februari, mellan 10.00-15.00 kan alla mellan 0-18 år besöka Grimeton gratis. Föranmälan kan göras på deras hemsida för att garanteras plats på visningar.

Camp med Varbergs BoIS

Mellan den 18 februari till 22 februari, kan alla födda mellan 2006 och 2010 träna med fotbollslaget Varbergs BoIS. Fokus ligger på teknik och spelövningar. Att medverka alla fem dagar kostar 500 kronor per person och pågår mellan 10.00-11.30 på Påskbergsvallens konstgräsplan.

Örnspaning

På Naturum Getterön kan alla som vill hänga med och spana på örnar tillsammans med en naturguide. Kikare kan lånas och föranmälan krävs inte. Platsen är Getterövägen 2A och börjar 09.00 den 23 februari.