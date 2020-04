Vallgårdens förskola totalförstördes i en brand under måndagen. Foto: Johanna Holstein

Efter branden: Barnen placeras på en annan förskola

Vallgårdens förskola på Vallås i Halmstad totalförstördes i en brand under måndagen. Men då förskolans ventilation skulle renoveras inom en snar framtid så fanns det redan en plan för vart alla barnen skulle ta vägen under renoveringen. Nu sattes den så kallade evakueringsplanen igång tidigare än planerat.

– Barnen kommer att placeras på Nordala förskola som ligger i närheten, säger Pauline Broholm Lindberg som är förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen.

– Alla anställda samlas i just detta nu med förskolechefen för att prata igenom händelsen. Sen ska alla vårdnadshavare få ett samtal hem där situationen kommer förklaras.

