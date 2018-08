Efter flera fall av bedrägeri med id-kort – polisen varnar ungdomar

Under sommaren har ordningsvakter i Varberg vid flera tillfällen uppmärksammat polisen på att ungdomar under 18 år försökt att ta sig in på krogen med lånade id-kort. Ett brott som kan ge böter eller till och med fängelse.

– Krögarna har varit vakna på det här och ringt oss. Skulle vi göra en tillsyn ihop med kommunens alkoholhandläggare och se att krogen serverar någon som är under 18 år riskerar de sitt alkoholtillstånd, säger Richard Hiller, kommunpolis i Varberg, och fortsätter:

– Många vet inte om att det är olagligt. Det är missbruk av urkund att både låna och låna ut ett id-kort, säger han.

Varnar ungdomar

Polisen i Varberg har nu gått ut med en varning till ungdomar på sociala medier.

– Vi vill förebygga och se till att inte folk begår det här brottet på grund av okunskap, säger Richard Hiller.

Enligt honom har polisen fått skriva ett betydande antal anmälningar om missbruk av urkund under sommaren.

– Det blir också två anmälningar varje gång. En för den som lånat id-kortet och en för den som lånat ut det. Vi lämnar över dem till åklagare, säger Richard Hiller.

Hur reagerar ungdomarna som ertappas?

– Många har inte varit beredda på konsekvensen och blivit ledsna. Det har inte insett att det är ett brott. Vi vet inte hur många som lyckas ta sig in heller, men vi har tagit fler den här sommaren än förra, säger Richard Hiller.

Förutom att lagöverträdarna kan bli dömda för brott i Sverige, lyfter även Richard Hiller fram att det kan få andra konsekvenser.

– Många har drömmar och vill exempelvis resa till USA. Det kan bli problem att komma in där om man fifflat med id-kort, säger Richard Hiller.