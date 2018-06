En vinst och en förlust för de halländska lagen i Superettan

På måndagskvällen spelade Falkenbergs FF bortamatch mot Degerfors IF. Matchen slutade med 0-2, och Falkenberg leder fortsatt Superettan. Målskyttar var Chisom Egbuchulam och Karl Söderström.

Falkenbergs nästa match är på söndag. Då spelar Falkenbergs FF på hemmaplan och möter Superettans tvåa Helsingborgs IF.

Förlust för Halmstad

Under kvällen spelade också Halmstads BK mot IK Brage. Det blev en målrik match, som slutade med 3-2 och vinst till IK Brage. Redan två minuter in gjorde hemmalaget sitt första mål, men vid 23 minuter in hade Halmstad både kvitterat och gått om.

I slutet av första halvlek blev dock Marcus Mathisen från Halmstad utvisad och därefter gjorde Brage ytterligare två mål. Målsyttar för Halmstad var Kosuke Kinoshita och Marcus Mathisen. Brages målskyttar var Marcus Astvald, Anton Lundin och Robbin Sellin.

Halmstad spelar sin nästa match på lördag. Då möter de Jönköpings Södra IF.