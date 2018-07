EU-projekt blir del av Hallifornia i Varberg

Nytt för i år är bland annat Silicon Halli, som är en del av EU-projektet Inno-Quarter där festivaler bjuder in entreprenörer för att testa sina produkter och tjänster mot en stor målgrupp.

– Utöver det har vi också kommit överens med Region Halland att vi ska göra Hallifornia-liknande evenemang i olika kommuner i Halland, säger festivalens grundare Erik Ruth.

På längre sikt är tanken att Hallifornia ska finnas i hela Halland och först ut efter Varberg blir Hylte, där en testfestival ska hållas i augusti. Än så länge heter den Hallifornia – in to the woods och ska snarare handla om skogen än havet.

Vill göra området vackert

I år läggs också extra fokus på festivalens festområde Surfers corner. Under kvällstid finns ett större nöjesutbud än tidigare och det satsas även på att få området mer estetiskt tilltalande.

– Vi har jobbat en hel del med att hitta fina designelement och lagt extra kärlek på att det ska se vackert ut, säger Erik Ruth.

Han menar att festivalen utåt sett har varit en succé och att den har fått positiv feedback från besökare. Dessutom har den vuxit varje år.

Ansträngd ekonomi

Trots det finns det svårigheter att få ekonomin att gå ihop och förra årets festival gick med förlust.

– I höst kommer vi göra en utvärdering och titta på det ekonomiska utfallet. Förra året gick vi med förlust och det klarar vi ju inte av att göra i längden, säger Erik Ruth.