En privatperson ska ha ringt in via 112 under söndagskvällen och polisens bombgrupp kallades då till platsen. Tidigt under natten analyserades föremålet, berättar polisens presstalesperson Hans Lippens.

Vad var det för typ av föremål?

– Den nationella bombgruppen berättar aldrig det. Men de ska ha oskadliggjort föremålet i natt, säger Hans Lippens.

Texten uppdateras.