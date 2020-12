Fängelse efter att ha kört rattfull med tung lastbil på E6an

Mannen har i polisförhör sagt att han druckit nästan en hel flaska vin under färjeöverfarten den 20 december. Därefter körde han den tunga lastbilen från Malmö till Halmstad via E6an. Det visade sig att mannen hade en alkoholkoncentration i utandningsluften som uppgick till 0,93 milligram per liter, när polisen fick stopp på honom.

Såg människor vifta mot honom

Lastbilschauffören säger i polisförhör att han kan ha vinglat över lite på den andra körbanan. Han såg också människor vifta mot honom och när han gjorde ett stopp var det en man som skrek åt honom, men han förstod inte varför. Strax innan polisen kom drack han ur det som var kvar i vinflaskan motsvarande en plastmugg.

Nu döms den 41-årige lastbilschauffören till två månaders fängelse för grovt rattfylleri och han ska vara kvar i häktet tills dess domen vinner laga kraft eftersom rätten bedömer att det finns risk att mannen avviker för att slippa straff.