Färre flyger från Halmstad sedan i höstas

Världsnaturfonden, WWF, släppte nyligen en rapport som visar att drygt var femte person har valt bort flygresor det senaste året. Det är något som man delvis märker av hos Halmstad City Airport.

Sett över längre perioder ökar antalet personer som reser till och från flygplatsen, år 2009 handlade det om 94 000 passagerare, medan man år 2018 var uppe i 135 000 passagerare, men under hösten 2018 och början av 2019 ser man istället sjunkande siffror.

– Det har genom åren varit både lite upp- och nedgångar av olika anledningar, men från år 2010 och framåt har vi överlag fler passagerare per år, men med en liten nedgång 2012 då Skyways gick i konkurs. Men vi ser en vikande trend under hösten 2018 som håller i sig under 2019, säger Magnus Edman, flygplatschef och vd.

Kan finnas flera orsaker

Han ser tre olika orsaker bakom de minskade resorna: den varma sommaren 2018 som minskade intresset för utlandsresor, flygskatten och klimatdebatten.

– Det har säkert ökat medvetenheten och man funderar över de val som man gör, det till viss del tillsammans med flygskatten är väl en del av förklaringen, säger Magnus Edman.

Är du oroad för flygandets framtid?

– Nej, det kan jag inte säga, teknikutvecklingen och omställningen i branschen är spännande, frågan är hur fort det går.