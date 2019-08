Festival ska locka ut människor i skogen

Under veckan har festivalen In To the Woods pågått i skogen utanför Unnaryd. Ett tillfälle för människor att komma ut i naturen för att ha skoj, byta idéer och gynna de lokalproducerande företagen.

Förra året anordnades en prototyp av årets festival av samma arrangörer som gör Hallifornia. – De kände att de ville komma ut i skogen och göra Halliforna ”in to the woods”, säger Erik Ruth som är festivalgeneral och en av arrangörerna. Hållits kurser I år är alltså första gången som den så kallade skogsfestivalen blir publik. Tillsammans med ett kollektiv i Unnaryd, som är medarrangörer, har de sågat ner träd och tagit ner sly i skogen där festivalen hålls. I början av veckan byggde de upp festivalen. Det har också hållits olika kurser, paddlats kanot och genomförts kreativa projekt i form av bland annat ett bastubygge på platsen. Skogen blir sagoskog Festivalområdet är en cirka en kilometer lång vandring med olika stiga och sjöar som knyter ihop det. Under helgen ska det finnas bland annat hantverksområden med lokala producenter, musikkonserter och lampor som lyser upp omådet. – Då förvandlas skogen till en sagoskog med lampor och olika projektorer, säger Erik Ruth. Dela Dela

