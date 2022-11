Avslag på listningstak – nu planerar vårdcentralerna överklagan

– För oss skulle det innebära katastrof om vi inte kan styra patientflödet, säger Thomas Bengmark, verksamhetschef på Stenblommans vårdcentral i Kungsbacka, till SVT.

Det är Stenblommans vårdcentral, Neptunuskliniken, Husläkarna Varmbadhuset, Söndrums- och Viktoriakliniken som ansökt om ett listningstak. Detta för att under en under period slippa ta in fler och själva bestämma var taket för antalet patienter ska läggas. Region Halland gav samtliga avslag men beviljade däremot Läjesklinikens ansökan om ett tillfälligt listningsstopp på 12 månader.

Väljer att överklaga

De fem vårdcentralerna har alla fått möjlighet att ändra sin ansökan till ett tillfälligt listningsstopp, men de skulle i så fall inte få ta in patienter under ett helt år.

– Man kan inte bryta det i förtid. Inflödet av patienter stoppas ju men utflödet kan vi inte påverka, säger Mats Rydberg, läkare på Söndrumskliniken.

Det skulle då kunna innebära att vårdcentralen kan tappa patienter som väljer att byta vårdcentral, men förhindras ta in nya.

I klippet nedan förklarar Mats Rydberg på Söndrumskliniken, varför han hellre vill se ett listningstak än ett listningsstopp på sin vårdcentral.