Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Fullt på spinningpassen efter nyår. Foto: Johanna Holstein

Följ med på ett svettigt spinningpass

New year – new me. Så brukar det låta på sociala medier och visst är det högsäsong på gymmen såhär efter nyår. Men trenden är ändå att allt fler håller fast i sina löften hela året om, om man får tro Elisabeth Gerdle som är chef på Friskis och Svettis i Halmstad.

– Det märks att det är januari, säger Elisabeth Gerdle som är chef och instruktör på gymmet i Halmstad. SVT tar tempen på några hårt tränande på ett fullsatt spinningpass i klippet ovan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!