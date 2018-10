Så länge varar oktobervärmen i Halland

Värmen som kröp in över landet under torsdagen bjöd på ett oktober-högsta i Göteborg med 21,1 grader.

Halmstad låg inte långt efter med 20,4 grader.

– Senast det var så varmt i Halland var den 9 oktober 1995, då det var 21,4 grader. Men gårdagens temperatur kan mycket väl vara rekord i Halmstad då det är så sent in i oktober månad, säger Per Stenborg, meteorolog för SVT.

Att det blir såhär varmt i oktober händer ungefär var tionde till femtonde år.

– Det är framförallt första dagarna i oktober som det kan bli upp emot 20 grader men kommer man förbi den tionde är det väldigt ovanligt, säger meteorologen Per Stenborg.

Den ovanliga värmen beräknas under fredagen vara den samma i hela Halland, cirka 17 till 18 grader, med risk för något kyligare temperaturer utmed kusten.

Himlen kommer vara solfångar-vänlig med några enstaka slöjmoln på himlen. Lördagen kan komma att bli en upprepning av fredagen men med en chans på några fler slöjmoln samt någon grad varmare framåt eftermiddagen.

– Blir det inte 20 grader idag så blir det troligtvis det imorgon, säger Per Stenborg, meteorolog för SVT.

Söndagen bjuder även den på fortsatt varmt väder men kan komma att vara lite klarare. Sen blir det ny vecka med nytt väder som står på schemat då det kan vara läge att dra upp kragen igen.

– Vi väntar in svalare luft och regn västerifrån. Under måndagen kan det komma att mulna och eftermiddagen kan bjuda på regn. Men skulle detta vädret komma senare kan även måndagen bli lik helgen, säger Per.