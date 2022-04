Förundersökningen om bombhotet på Sturegymnasiet i Halmstad läggs ner

– Källskyddet gör att vi inte får ut mer information, då måste vi gå till domstol först, säger förundersökningsledaren Marie Nilvé till SVT Nyheter Halland.

Även om polisen hade vänt sig till domstol bedömer Marie Nilvé utsikterna att kunna spåra en gärningsperson som mycket små. Därför har hon beslutat att lägga ner den förundersökningen.

Bombhotet mot Kattegattgymnasiet, som skedde samma dag, arbetar polisen däremot vidare med.

Telefonhotet hetaste spåret

– Det hotet kom in via ett telefonsamtal, så där har vi andra saker att jobba vidare med, säger Marie Nilvé som dock inte vill gå närmare in på vilka dessa är. Någon misstänkt finns ännu inte och polisen vet heller inte om de båda hoten har ett samband.

Bombhoten rubriceras som grovt olaga hot mot grupp och skolorna utrymdes omedelbart.

– Vi ser väldigt allvarligt på att man uttalar hot mot skolor med tanke på dels vad som hänt på skolor både i Finland och Sverige tidigare, och dels den omvärldssituation vi befinner oss i. Man undrar om gärningspersonen förstår vilka konsekvenser hoten får för elever, personal och föräldrar, säger Marie Nilvé.